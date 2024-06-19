По данным следствия, 12-летний школьник поджигал пух в непосредственной близости от гаражного бокса.

В Чите сгорели шесть автомобилей из-за подожженного тополиного пуха. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Забайкалья.

Инцидент произошел вечером 18 июня на территории гаражного бокса, арендуемого автошколой. Огнем были уничтожены шесть автомобилей отечественного производства. По данным следствия, 12-летний школьник поджигал тополиный пух в непосредственной близости от гаражного бокса. Он опрошен в присутствии законных представителей. Он был опрошен в присутствии законных представителей.

Ранее мы сообщали, что несколько человек погибли при пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Чаде.

Видео: Telegram / Полиция Забайкалья