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В Чите сгорели шесть автомобилей из-за подожженного тополиного пуха

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По данным следствия, 12-летний школьник поджигал пух в непосредственной близости от гаражного бокса.

В Чите сгорели шесть автомобилей из-за подожженного тополиного пуха. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Забайкалья.

Инцидент произошел вечером 18 июня на территории гаражного бокса, арендуемого автошколой. Огнем были уничтожены шесть автомобилей отечественного производства. По данным следствия, 12-летний школьник поджигал тополиный пух в непосредственной близости от гаражного бокса. Он опрошен в присутствии законных представителей. Он был опрошен в присутствии законных представителей.

Ранее мы сообщали, что несколько человек погибли при пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Чаде.

Видео: Telegram / Полиция Забайкалья

Теги: автомобили, пожар, тополиный пух, чита
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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