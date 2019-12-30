В Петербурге стартовала работа над Ржевским мемориалом советскому солдату

На территории мемориала также построят филиал Музея Победы.

В понедельник, 20 января, стало известно, что на петербургском предприятии стартовала работа над Ржевским мемориалом советскому солдату. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Специалисты из петербурга нанесут на стальные листы фамилий красноармейцев, которые погибли в сражениях за Ржевско-Вяземский выступ. Планируется, что эти таблички в итоге составят портреты солдат.

Напомним, что Ржевский мемориал советскому солдату станет самым большим в современной России. около него также построят филиал Музея Победы.

Ранее мы сообщали о том, что Путин лично вручил петербургским ветеранам ВОВ медали в честь 75-летия победы.

Фото:пресс-служба Министерства культуры РФ