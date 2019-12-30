В течение года наградят всех ветеранов, где бы они ни жили, в РФ или за границей.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что Путин лично вручил петербургским ветеранам ВОВ медали в честь 75-летия победы. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России вручил награды 99-летней Валентине Андроновой, 96-летнему Анатолию Климову, 97летней Екатерине Тутуровой и 96-летнему Борису Феофанову во время посещения Музея блокады и обороны Ленинграда. Путин заявил, что в 2020 году всех ветеранов наградят соответствующими знаками отличия.

После глава государства вышел на улицу, чтобы пообщаться с петербуржцами. Общение длилось несколько минут, прецеденту пожелали удачи.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге комитет по строительству может возглавить глава "Росстройинвест".

Фото:kremlin.ru