В понедельник, 20 января, стало известно о том, что в Петербурге комитет по строительству может возглавить глава "Росстройинвест". Об этом сообщает "Фонтанка".
По данным СМИ, решение о назначении Игоря Креславского уже принято. Планируется, что он займет пост главы петербургского комитета по строительству после того, как его представят сотрудникам.
В настоящее время комстрой возглавляет Леонид Кулаков. Напомним, что его назначили ещё зимой 2018 года.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы создали петицию против повышения тарифов на капремонт.
Фото:Piter.TV
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