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В Петербурге комитет по строительству может возглавить глава "Росстройинвест"
Сегодня, 10:03
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге комитет по строительству может возглавить глава "Росстройинвест"

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Сейчас комстрой возглавляет Леонид Кулаков.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что в Петербурге комитет по строительству может возглавить глава "Росстройинвест". Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным СМИ, решение о назначении Игоря Креславского уже принято. Планируется, что он займет пост главы петербургского комитета по строительству после того, как его представят сотрудникам.

В настоящее время комстрой возглавляет Леонид Кулаков. Напомним, что его назначили ещё зимой 2018 года. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы создали петицию против повышения тарифов на капремонт.

Фото:Piter.TV

Теги: комстрой спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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