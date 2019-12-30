Сейчас комстрой возглавляет Леонид Кулаков.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что в Петербурге комитет по строительству может возглавить глава "Росстройинвест". Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным СМИ, решение о назначении Игоря Креславского уже принято. Планируется, что он займет пост главы петербургского комитета по строительству после того, как его представят сотрудникам.

В настоящее время комстрой возглавляет Леонид Кулаков. Напомним, что его назначили ещё зимой 2018 года.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы создали петицию против повышения тарифов на капремонт.

Фото:Piter.TV