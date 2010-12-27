В Петербурге перенесли суд по делу о теракте в метро

Дело рассмотрят второго апреля.

В понедельник, 11 марта, в Ленинградском окружном военном суде должно было пройти выездное заседание по делу о теракте в петербургском метрополитене. Однако, слушанье было перенесено. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Так, подсудимых не удалось доставить в Санкт-Петербург к назначенному сроку. Теперь дело рассмотрят второго апреля.

Стоит отметить, что несмотря на проблемы со здоровьем в зал суда пришли пострадавшие в теракте. Напомним, что трагедия в петербургском метро произошла 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек. Предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов также погиб в этот день.

Ранее мы сообщали о том, что Суд арестовал мужчину за оправдание теракта в петербургском метро

Фото:ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург