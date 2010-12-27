В Петербурге начался ремонт Московского шоссе

На него потратят 233,6 миллиона рублей.

В Петербурге приступили к ремонту Московского шоссе на участке от Колпинского шоссе до поворота к третьему Бадаевскому проезду, сообщили в пресс-службе КРТИ.

Компания ООО "СК Орион Плюс" выполнит ремонтные работы на семи километрах дороги. СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" выделит на это 233,6 млн рублей. Закончат работы в начале декабря 2019 года.

Ограничения движения будут вводиться на шоссе поэтапно. С 13 июля до 1 августа – ограничения введут на участке Московского шоссе от Курьерского проезда до 3-го Бадаевского проезда (исключая производство работ с 14:00 воскресенья до 12:00 понедельника). О последующих перекрытиях будет сообщено позже.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти проверяют качество ремонта дорог.

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