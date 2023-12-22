В Петербурге началось строительство завода по производству станков

Серийного производства современных станков в России на сегодняшний день не существует — в Петербурге строится одно из первых предприятий отрасли.

В Петербурге дали старт проекту по созданию крупного российского завода для производства станков. Об этом сообщил "РБК Петербург".

Накануне предприятие "Форт" получило статус резидента Особой экономической зоны. На заводе хотят производить металлорежущие станки и обрабатывающие центры для космической отрасли, авиации и других областей машиностроения.

Предприятие будет выпускать от 150 до 300 единиц станочного оборудования в год. Объём инвестиций в проект составит не менее 7 млрд рублей. На заводе смогут работать более 400 человек.

Тем временем выручка бывшего "Хендэ Мануфактуринг Рус" в Сестрорецке по итогам 2023 года упала на 95%, а убыток предприятия за год простоя составил 16,6 млрд рублей. .

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