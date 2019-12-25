В Петербурге с 8 утра началось периодическое протапливание социальных объектов

Позже тепло придет и в жилые дома.

С понедельника, 13 сентября, в Петербурге началось периодическое протапливание. Прежде всего тепло появится в социальных объектах: школах, детских садах и учреждениях здравоохранения.

Соответствующее распоряжение ранее выпустил председатель комитета по энергетике.

В пресс-службе "ТЭК СПб" рассказали, что в режиме периодического протапливания котельные поэтапно включаются в работу, происходит конечная отладка систем теплоснабжения. Специалисты выявляют и устраняют возможные неисправности, проводится усиленный контроль качества воды. Только после этого отопление включают в жилых домах.

В 2018-2020 годах периодическое протапливание начиналось не ранее 17-го сентября.

Сегодня в Петербурге днем будет до +17 градусов.

Фото: Piter.TV