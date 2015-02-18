Циклон "Кийан" испортит погоду в Петербурге 13 сентября

В городе пройдут дожди, усилится ветер.

В понедельник, 13 сентября, на погоду в Петербурге окажет влияние циклон, названный немецкими синоптиками "Кийан". Он станет причиной похолодания в городе. Кроме того, сегодня пройдут дожди и усилится ветер. Местами может выпасть около 7-12 мм осадков при месячной норме в 69 мм. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, в этот день воздух в Петербурге прогреется до +15…+17 градусов, в Ленобласти до +14…+19. Ветер подует с юго-запада, с переходом на северо-запад со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее на Большом Суздальском озере приводнились серые цапли.

Фото: Instagram / weatherlocator