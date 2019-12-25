В Петербурге начало рабочей недели начнётся с дождей

Днём воздух прогреется до +5…+7 градусов.

В понедельник, 26 апреля, в Петербурге ожидается небольшой, но местами умеренный дождь. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Стоит отметить, что в ночь с 25 на 26 апреля в Северной столице пройдут дожди вперемешку с мокрым снегом. Температура воздуха ночью - +1..+3 градусов, а днём воздух прогреется до +5…+7 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, а днём слабо, но расти.

Ранее синоптик рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в майские праздники.

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