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В Петербурге начало рабочей недели начнётся с дождей
Сегодня, 21:21
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kraratau27

В Петербурге начало рабочей недели начнётся с дождей

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Днём воздух прогреется до +5…+7 градусов.

В понедельник, 26 апреля, в Петербурге ожидается небольшой, но местами умеренный дождь. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Стоит отметить, что в ночь с 25 на 26 апреля в Северной столице пройдут дожди вперемешку с мокрым снегом. Температура воздуха ночью - +1..+3 градусов, а днём воздух прогреется до +5…+7 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, а днём слабо, но расти.

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Фото: pixabay.com

Теги: погода, синоптики
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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