В Петербурге ученики начальной школы и льготники получили право на бесплатные завтраки

Законопроект прошел третье чтение.

Законодательное Собрание Петербурга приняло законопроект об обеспечении бесплатными горячими завтраками учеников начальных классов и некоторых категорий школьников более старших классов. Инициатива прошла третье, окончательное, чтение.

Теперь все школьники 1-4-х классов будут получать завтрак в образовательном учреждении вне зависимости от гражданства и места жительства. Соответствующие поправки внесли в "Социальный кодекс" Петербурга. Кроме того, завтра и обед либо комплексный обед положен ученикам 1-11-х классов, которые учатся по адаптированной программе, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям с хроническими заболеваниями. Также в льготную категория вошли сироты, школьники, которые остались без попечения родителей, ученики спортивных и кадетских классов и ученики, которые стоят на учебе в противотуберкулезном диспансере.

На реализацию проекта планируют выделить 345 млн рублей.

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