В Петербурге начали перечислять выплаты сотрудникам соцучреждений

Адресатам направили порядка 44 млн рублей из 154.

В Петербурге начались выплаты сотрудникам социальных учреждений, сообщили в пресс-службе Смольного 4 июня. Отмечается, что перечисление выплат началось еще в конце мая, адресатам направили порядка 44 миллионов рублей.

Всего на поддержку сотрудников стационарных соцучреждений Правительство РФ выделило Петербургу 154 млн рублей. Также губернатор Александр Беглов заявил, что городская администрация изучает возможность возобновления туристического сезона в Петербурге при условиях наладившейся эпидемситуации. Речь идет пока только о внутреннем туризме.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге стало больше многодетных семей.

Фото: Piter.TV