В Петербурге уже 18 декабря начались предновогодние пробки

Основной причиной заторов считаются плохие погодные условия.

Днём 18 декабря в Петербурге заметили аномальную загруженность на дорогах. Около двух часов дня пробки достигли 6 баллов, к пяти часам вечера они опустились до 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Основной причиной заторов считаются плохие погодные условия, в Петербурге практически весь день идут дождь со снегом.

Плотнее всего машины встали в центре города. В общей сложности заторы на превысили норму на два балла.

Шушары и Купчино свяжет скоростной трамвай.

Фото: Piter.TV