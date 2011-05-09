В Петербурге начались общественные обсуждения закона о собаках

Текст инициативы уже доступен для ознакомления, и все жители города могут принять участие в его доработке.

В Петербурге стартовали общественные обсуждения нового законопроекта, касающегося содержания собак. Текст инициативы уже доступен для ознакомления, и все жители города могут принять участие в его доработке. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале, пишет spb.aif.ru.

Жители города могут отправлять свои предложения, замечания и идеи с 1 июля, используя форму обратной связи на сайте Законодательного Собрания Петербурга или отправив письмо на почту pkecology@assembly.spb.ru с пометкой "Общественные обсуждения". Срок подачи предложений истекает 1 сентября.

Как подчеркнул Александр Бельский, этот законопроект касается каждого, поскольку Петербург занимает второе место в России по количеству домашних собак. По его словам, в городе приходится примерно по одной собаке на 15 человек. Председатель Законодательного Собрания выразил уверенность в том, что такие важные решения должны приниматься открыто и с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

Ранее Бельский заявил о дефиците мужчин в Петербурге.

Фото: Pxhere