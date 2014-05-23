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Бельский заявил о дефиците мужчин в Петербурге
Сегодня, 8:48
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Бельский заявил о дефиците мужчин в Петербурге

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Председатель Законодательного собрания предложил возможное решение проблемы.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), что в городе женщин существенно больше, чем мужчин.

У нас сейчас в Петербурге больше проживает женщин: две трети на одну треть мужчин. Женщин, которые могли бы завести семью. Мы уже задумываемся о том, что как бы нам все-таки наполнить (город) мужчинами.

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга

В качестве одного из решений проблемы спикер предложил открыть еще одно военное училище. Бельский уточнил, что мотивация, цели и задачи военного человека достаточно понятны и просты. Ему важно, чтобы он проживал в регионе, где можно создать семью, получить квартиру, спокойно себя чувствовать и служить Родине.

Ранее в  Петербурге одобрили штрафы за отказ от оплаты курортного сбора.

Фото: Telegram / Спикер Бельский (архив)

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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