Бельский заявил о дефиците мужчин в Петербурге

Председатель Законодательного собрания предложил возможное решение проблемы.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), что в городе женщин существенно больше, чем мужчин.

У нас сейчас в Петербурге больше проживает женщин: две трети на одну треть мужчин. Женщин, которые могли бы завести семью. Мы уже задумываемся о том, что как бы нам все-таки наполнить (город) мужчинами. Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга

В качестве одного из решений проблемы спикер предложил открыть еще одно военное училище. Бельский уточнил, что мотивация, цели и задачи военного человека достаточно понятны и просты. Ему важно, чтобы он проживал в регионе, где можно создать семью, получить квартиру, спокойно себя чувствовать и служить Родине.

Ранее в Петербурге одобрили штрафы за отказ от оплаты курортного сбора.

Фото: Telegram / Спикер Бельский (архив)