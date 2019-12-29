В Петербурге стартовали испытания подлодки "Волхов"

Корабль заложили в июле 2017 года.

В понедельник, 2 марта, стало известно о том, что в Петербурге начались испытания подлодки "Волхов". Об этом сообщает пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи".

Известно, что испытания займут около трёх месяцев. Специалисты намерены проверить все системы, устройства и механизмы подводной лодки.

Напомним, что большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Волхов" заложили в июле 2017 года, а на воду спустили в декабре 2019 года. После всех проверок подводную лодку передадут Тихоокеанскому флоту России.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы смогут оценить работу Пулково и получить бонус.

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