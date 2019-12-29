Мнение людей позволит понять, что в работе аэропорта нужно оптимизировать.

В понедельник, 2 марта, стало известно о том, что петербуржцы смогут оценить работу Пулково и получить бонус. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Опрос пассажиров будет проходить путем анкетирования. пассажир должен будет подойти к специальному плакату и отсканировать штрих-код. В анкете предлагают оценить по пятибалльной шкале качество сервиса в десяти областях. В пресс-службе "Воздушные Ворота Северной Столицы" отметили, что мнения людей позволят оптимизировать работу аэропорта.

Отмечается, что за участие в голосовании пассажир получает от аэропорта горячий напиток.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина из Белоруссии потерял сознание в "Пулково".

Фото:pixabay