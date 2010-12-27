В Петербурге проводят испытания патрульного катера

Экипаж должен дежурить в назначенных районах, спасать людей в случае необходимости, перехватывать и задерживать малые цели.

В Санкт-Петербурге начались испытания патрульного катера проекта 03160. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского судостроительного завода "Пелла".

Экипаж должен дежурить в назначенных районах, спасать людей в случае необходимости, перехватывать и задерживать малые цели. Катер войдет в число кораблей Каспийской флотилии, после всех испытаний он перейдет Госзаказчику.

У катера есть броневая защита, иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 миллиметров. Дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ). Калибр 14,5 миллиметра, дальность обнаружения цели 3000 метров, прицельная дальность стрельбы 2000 метров, два пулемета. Пресс-служба Ленинградского судостроительного завода "Пелла"

Катер почти 17 метров в длину и 4,1 метра в ширину, на нем могут быть 3 члена экипажа, общая вместимость – 20 человек.

В начале августа в Финском заливе пришлось брать на буксир катер со сломанным двигателем.

Фото: OOO"Невское электро-монтажное общество" НЭМО/ ВК