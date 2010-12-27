В Финском заливе пришлось брать на буксир катер со сломанным двигателем

Транспортное средство спасли вместе с экипажем: члены команды попросили о помощи сами.

В среду, 8 августа, в акватории Финского залива состоялась операция по спасению катера "Буревестник". Об этом сообщает издание "Невские новости".

Транспортное средство спасли вместе с экипажем: члены команды попросили о помощи. К ним выехали сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга. На месте аварии выяснилось, что катер потерял ход из-за неисправного двигателя. Сразу не получилось его починить, поэтому к берегу судно привезли спасатели.

К счастью, никто из пассажиров катера не пострадал. Судно поставили у яхт-клуба "Балтиец". На данный момент, владельцам катера предстоит отремонтировать двигатель.

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