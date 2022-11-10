В Петербурге начали сносить старые корпусы Городской больницы № 15

В 2023-24 годах будут строить новый корпус на более чем 500 коек. Его планируют вести в эксплуатацию в начале 2025 года.

В Петербурге начали демонтировать старые корпуса Городской больницы № 15. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В 2023-24 годах будут строить новый корпус на более чем 500 коек. Его планируют вести в эксплуатацию в начале 2025 года. Общая площадь корпуса составит почти 24 тысячи "квадратов".

В нем разместятся современный травмоцентр первого уровня с отделением челюстно-лицевой хирургии и нейрохирургией, региональный сосудистый центр. Кроме того, здесь же будет отделение онкогематологии с возможностью трансплантации костного мозга. Вся больница будет более чем на 1100 коек с возможностью оказания скорой и плановой помощи.

Напомним, в больнице, по словам председателя комздрава Дмитрия Лисовца, последние недели освобождали корпус отделения переливания крови и корпус челюстно-лицевой хирургии – вывозили все оборудование и мебель. Их и будут сносить.

Комздрав принял решение о временном сокращении коечного фонда больницы на 151 койку. При этом отмечается, что все основные профили удалось сохранить. Продолжат работать хирургическое, неврологическое, гинекологическое, терапевтическое, кардиологическое, травматологическое, челюстно-лицевое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также отделение онкогематологии и химиотерапии.

Фото: комздрав Петербурга