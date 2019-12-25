Два корпуса больницы №15 снесут 1 ноября

Последние недели освобождали корпус отделения переливания крови и корпус челюстно-лицевой хирургии – вывозили все оборудование и мебель. Их и будут сносить.

С 1 ноября начнется снос двух старых корпусов Городской больницы №15, которые находятся на юго-западе Петербурга. На их месте построят новое высокотехнологичное отделение, оснащенное самым современным оборудованием. Также появится полноценный стационар-тысячник, пишут в пресс-службе комздрава.

По словам председателя комздрава Дмитрия Лисовца, последние недели освобождали корпус отделения переливания крови и корпус челюстно-лицевой хирургии – вывозили все оборудование и мебель. Их и будут сносить.

Комздрав принял решение о временном сокращении коечного фонда больницы на 151 койку. При этом отмечается, что все основные профили удалось сохранить. Продолжат работать хирургическое, неврологическое, гинекологическое, терапевтическое, кардиологическое, травматологическое, челюстно-лицевое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также отделение онкогематологии и химиотерапии.

Ранее комздрав рассказал, где в Петербурге делают химиотерапию по ОМС. Все петербуржцы обеспечены данным видом помощи в полном объеме.

Фото: пресс-служба комздрава