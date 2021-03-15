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В Петербурге начали сбор блинов на Масленицу для бездомных
Сегодня, 17:37
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В Петербурге начали сбор блинов на Масленицу для бездомных

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Традиционная масленичная неделя в России началась сегодня.

В первый день масленицы, 28 февраля, петербургская благотворительная организация "Ночлежка" объявила о начале сбора блинов для бездомных.

Принести блины можно с 28 февраля по 4 марта в пункт на Боровой улице №112б (вход с Расстанной, дом №1) с 10 до 21. Принимают лакомство в любом количестве. Отмечается, что акция также пройдет в Москве. 

Напомним, масленицу отмечают целую неделю перед Великим постом.

Петербуржцам рассказали, как выбрать продукты к Масленице.

Фото: Pexels

Теги: масленица, сбор блинов, сбор блинов для бездомных
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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