Петербуржцам рассказали, как выбрать продукты к Масленнице

В первую очередь стоит обратить внимание на муку.

В понедельник, 28 февраля, стартовал первый день Масленичной недели. В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как правильно выбрать продукты для блинов.

В первую очередь стоит обратить внимание на муку, в которой могут быть жучки и клещи. Также этот продукт подвержен плесневению. В связи с этим перед замесом теста важно просеять муку – она обогатиться кислородом, и мучные вредители не попадут в блюдо.

При выборе творога и сметаны важно смотреть на условия их хранения и маркировку. Температура не должна превышать +6 градусов. В составе творога и сметаны не должно быть ничего кроме молока и закваски.

Замороженные ягоды для начинки не должны быть слипшимися в один ледяной кусок. Эксперты не советуют покупать ягоды в режиме самообслуживания – на них могут быть микробы, выделяющиеся при чихании и кашле. Также люди зачастую трогают товар грязными руками.

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