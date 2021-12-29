Петербуржцам назвали топ-5 продуктов, которые улучшат настроение

Главным из них является мясо.

Эксперты петербургского управления Роспотребнадзора назвали продукты, которые помогут улучшить эмоциональное и психологическое состояние. Главным по позитивному настрою оказалось мясо.

По словам специалистов, в курице, говядине и свинине содержится незаменимая аминокислота тирозин, которая увеличивает уровень дофамина — гормона счастья. Мясо не только улучшает настроение, но и повышает концентрацию внимания, благотворно влияет на память.

Также в числе продуктов-антидепрессантов оказались бананы. В них много витамина В6, который защищает нервную систему от негативного воздействия.

От хандры можно спастись шоколадом, который содержит много магния, что позволяет бороться со стрессом.

Кроме того, улучшит настроение морская капуста, содержащая гормон адреналин. Его дефицит приводит к хронической усталости и депрессии. Замыкает список каша, особенно овсяная и гречневая. Эти виды крупы имеют высокую концентрацию триптофана, который способствует образованию серотонина и естественной регуляции уровня сахара в крови.

Ранее врачи назвали продукт, предупреждающий развитие инфаркта.

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