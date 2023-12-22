Новый блинный рекорд намерены установить в Петербурге в первый день Масленицы

Как и в прошлые годы, все испечённые блины будут отправлены в благотворительную организацию "Ночлежка".

В Петербурге также намерены установить рекорд по скорости приготовления блинов. В прошлом году удалось испечь тысячу блинов за 1 час 28 минут. Теперь целью на первый день масленицы, 11 марта, стало превзойти этот результат. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Нового результата намерены достичь представительницы Федерации Миссис Петербург и Ленобласть. Они также будут соперничать друг с другом, а жюри выберет лучший рецепт. Как и в прошлые годы, все испечённые блины будут отправлены в благотворительную организацию "Ночлежка", подтверждает пресс-служба Федерации.

Среди участниц заявлены многодетные мамы, представительницы бизнеса и искусства.

Ранее кулинары поделились с Piter.TV рецептами блинов на Масленицу.

Фото: Pxhere