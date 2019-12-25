В Петербурге начали проверку начисления стимулирующих выплат медикам

Оценят работу нескольких комитетов.

В понедельник, 24 августа, стало известно, что Контрольно-счётная палата Петербурга и Счётная палата России проверят, получили ли медики, которые работают с больными коронавирусом, специальные выплаты.

Кроме того, специалисты проверят работу комитета финансов, комитета по здравоохранения, комитета по соцполитике, всех подведомственных организаций, в задачи которых входят начисление стимулирующих выплат врачам и медперсоналу. Проверка закончится 25 сентября.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки ещё 182 петербуржца заболели COVID-19.

Фото: Piter.TV