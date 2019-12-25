Сейчас к гражданам сохраняются только санитарные требования.

В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса. Заявление по этому поводу сделал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, пишут "РИА Новости".

По его словам, в столице пока нет предпосылок для того, чтобы вводить новые коронавирусные ограничения.

Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим. Владимир Ефимов, вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям

Он отметил, что сейчас к гражданам сохраняются только санитарные требования — например, масочный режим и социальная дистанция.

Ранее в кабмине заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения из-за коронавируса.