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В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса
Сегодня, 15:58
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matveyvn

В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса

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Сейчас к гражданам сохраняются только санитарные требования.

В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса. Заявление по этому поводу сделал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, пишут "РИА Новости".

По его словам, в столице пока нет предпосылок для того, чтобы вводить новые коронавирусные ограничения.

Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим.

Владимир Ефимов, вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям

Он отметил, что сейчас к гражданам сохраняются только санитарные требования — например, масочный режим и социальная дистанция.

Ранее в кабмине заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения из-за коронавируса.

Теги: коронавиркс, москва, ограничения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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