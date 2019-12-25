В Петербурге начали продавать хостелы из-за пандемии

Владельцы данного бизнеса с трудом вышли в ноль.

В Петербурге начали продавать хостелы, сообщило издание "Фонтанка".

Из-за пандемии владельцы бизнеса терпят большие убытки. За прошедший летний сезон и едва удалось выйти в ноль. Рынок уже покинули около 35% игроков. Отсутствие туристов, новые санитарно-эпидемиологические требования, переход на дистанционную работу негативно сказались на прибыли. Кроме того, одну из главных ролей сыграла смена формата: посуточная аренда сменилась арендой на долгий срок. Также выросли арендные ставки, наблюдались нехватка персонала и сокращение выручки в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Сообщается, что войти в бизнес просто. Цена хостела начинается от 500 тысяч рублей.

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