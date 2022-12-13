В Петербурге начали приводить в порядок остановки

На работы по благоустройству остановок выделили 7 млн рублей.

В Петербурге начали отмывать от пыли и грязи остановки. Кроме того, работники ручного труда смывают надписи и граффити. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Дворники используют спиртовой раствор, тряпки и лестницы, чтобы отмыть павильоны ожидания транспорта от надписей вандалов. Сложнее всего отмывать аэрозольную краску. Иногда им приходится использовать скребок. Только за первый квартал 2023 года специалисты очистили порядка 3,5 тысяч конструкций.

Работы ведутся во всех районах. На проект по благоустройству остановок выделили 7 млн рублей. Каждый день сотрудники городской транспортной компании принимают до 150 заявок.

Кроме того, некоторые остановки нуждаются в ремонте. Так, в этом году специалисты привели в порядок около 500 объектов.

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Фото: Piter.tv