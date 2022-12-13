В заказнике "Сестрорецкое болото" после реабилитации выпустили на волю краснокнижных сов

Травмированных птиц когда-то нашли неравнодушные жители Петербурга.

В День Земли в заказнике "Сестрорецкое болото" после реабилитации выпустили на волю краснокнижных птиц. Теперь четыре ушастые совы и два обыкновенных канюка живут в дикой природе. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своей группе "Каждой твари по паре" в социальной сети "ВКонтакте".

Травмированных птиц нашли неравнодушные жители Петербурга. Они передали животных волонтерам, а те доставили их в госпиталь "Зелёный попугай". Некоторые особи восстанавливались около шести месяцев. После реабилитации пришло время выпустить их на волю. Перед выпуском все они были окольцованы.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)