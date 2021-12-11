На Адмиралтейской набережной провели рейд для самокатчиков-нарушителей

Сотрудники дорожной полиции провели рейд на Адмиралтейской набережной в поисках нарушителей, которые используют самокаты на запрещенных участках. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
В результате проверки нарушителей не было найдено, так как арендованные самокаты в этой зоне отключаются автоматически. Однако, нарушение правил движения было зафиксировано у Исаакиевского собора, где молодой человек с девушкой ехали вдвоем на самокате.
Движение на средствах индивидуальной мобильности на участке от Сенатской площади до Дворцового моста запрещено, а с 20 сентября такие же ограничения начнут действовать и на Дворцовой набережной. Штраф за нарушение правил составляет 800 рублей.
Ранее сообщалось, что появился момент столкновения полицейского на самокате с 9-летним ребёнком в Колпино.
Фото: Piter.TV
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