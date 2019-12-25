В Петербурге начали набор подростков на программы временного трудоустройства

Подростки могут работать на госпредприятиях и в общественных организациях.

В среду, 10 марта, петербургская служба занятости населения начала набор подростков от 14 до 18 лет для временного трудоустройства, сообщила пресс-служба Смольного.

Подросткам предлагают работать на госпредприятиях и в общественных организациях. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, молодые люди получают возможность "заработать первые деньги, приобрести трудовые навыки и, возможно, определиться с будущей профессией".

С юными сотрудниками заключат срочный трудовой договор. За месяц в течение учебного года школьники могут заработать до 5 тысяч рублей, а во время каникул – до 9500. Также подростки получат дополнительные 1500 за полностью отработанный месяц от службы занятости.

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