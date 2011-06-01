Служба занятости трудоустроила 43 тыс. петербуржцев за год

В 2024 году в службу обратились более 73 тыс. человек, 64% заявителей были заинтересованы в поиске работы.

За год Служба занятости помогла найти работу 43 тыс. петербуржцев, рассказали в городском комитете по труду и занятости населения 27 декабря.

В 2024 году в службу обратились более 73 тыс. человек, 64% заявителей были заинтересованы в поиске работы. Временную работу нашли 16,5 тыс. жителей Северной столицы, среди них – подростки 14-18 лет, 1,3 тыс. горожан оформили самозанятость.

Кроме того, 12 тыс. петербуржцев повысили профессиональную квалификацию и обучились новым специальностям. Также местные жители пользовались консультациями специалистов службы по профессиональной ориентации.

В 2025 году изменится формат работы с соискателями: добавятся профилирование и индивидуальный план.

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Фото: Piter.TV