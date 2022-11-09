  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Службу занятости с начала года обратились более 12 тыс. петербуржцев старшего возраста
Сегодня, 14:25
37
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Службу занятости с начала года обратились более 12 тыс. петербуржцев старшего возраста

0 0

Эксперты заявили, что работодатели все больше ценят их опыт и ответственность.

В Петербурге Центр занятости населения отмечает рост интереса к трудоустройству среди граждан предпенсионного и пенсионного возраста. За 2 года число обращений увеличилось на 30%, рассказали в Смольном 3 октября. 

За 2025 год в службу обратились свыше 12 тыс. жителей, при этом 40% из них уже трудоустроены. Эксперты заявили, что работодатели все больше ценят опыт и ответственность представителей старшего поколения. Востребованы они в строительстве, социальной сфере, администрировании, образовании, торговле и обрабатывающих производствах. 

Отмечается, что город в целом уделяет особое внимание комфорту и благополучию людей старшего поколения. Была проведена индексация пенсий работающим пенсионерам. 

Ранее на Piter.TV: агрегаторов такси в Петербурге предложили штрафовать за нелегальных водителей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: служба занятости населения, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии