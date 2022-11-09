В Службу занятости с начала года обратились более 12 тыс. петербуржцев старшего возраста

Эксперты заявили, что работодатели все больше ценят их опыт и ответственность.

В Петербурге Центр занятости населения отмечает рост интереса к трудоустройству среди граждан предпенсионного и пенсионного возраста. За 2 года число обращений увеличилось на 30%, рассказали в Смольном 3 октября.

За 2025 год в службу обратились свыше 12 тыс. жителей, при этом 40% из них уже трудоустроены. Эксперты заявили, что работодатели все больше ценят опыт и ответственность представителей старшего поколения. Востребованы они в строительстве, социальной сфере, администрировании, образовании, торговле и обрабатывающих производствах.

Отмечается, что город в целом уделяет особое внимание комфорту и благополучию людей старшего поколения. Была проведена индексация пенсий работающим пенсионерам.

Фото: Piter.TV