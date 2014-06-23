В Петербурге начали изымать земли под ВСМ Москва—Петербург

Федеральное агентство Росжелдор оформляет новые участки.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) выпустило распоряжения об изъятии восьми участков земли в Петербурге для строительства высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, сообщает сайт агентства.

Шесть участков общей площадью более 6,1 тыс. кв. м принадлежат ООО "Антик" и расположены в районе поселка Петро-Славянка рядом с Софийской улицей. Компания занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью, а также выращиванием однолетних культур и овощей.

Кроме того, изымается участок площадью 1,38 га у Племенного завода "Детскосельский" в поселке Шушары на Ям-Ижорском шоссе, предназначенного для разведения крупного рогатого скота черно-пестрой породы. В список попал также участок ООО "Стройагробалт" площадью 3,9 тыс. кв. м на Софийской улице.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"