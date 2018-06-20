У Зимнего дворца появится цветник в 200 квадратных метров.

В центре Петербурга началась подготовка цветников к майским праздникам. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Одним из первых будет восстановлен сад Зимнего дворца и цветник на откосе Дворцового проезда. У Эрмитажа появится цветник в 200 квадратных метров. На нем планируется высадить более 14 тысяч цветов виолы, а летом их заменят бегония и кохия.

Садовники будут использовать технологию гидропосева. Все работы должны быть проведены максимально быстро, чтобы трава и цветы успели взойти до 9 мая.

В понедельник также начались работы в цветниках на Стрелке Васильевского острова. Там освобождаются тюльпаны, которые были укрыты торфом на зимний сезон.

Ранее мы писали, что Муринский и Пионерский парки благоустроят за 59 миллионов рублей.

Фото: gov.spb.ru