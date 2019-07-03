В Петербурге заливают корпус катера специального назначения "Лев Чернавин"

Торжественная церемония закладки состоится 24 июля, накануне дня Военно-морского флота.

В Петербурге на "Средне-Невском судостроительном заводе" стартовала заливка корпуса катера специального назначения "Лев Чернавин". Об том сообщила пресс-служба предприятия.

Будущее судно уже пропитывают связующим веществом, на данный процесс требуется около двух дней. Торжественная церемония закладки состоится 24 июля, накануне дня Военно-морского флота.

Катер "Лев Чернавин" предназначен для борьбы с морскими минами. Тральщик способен вместить 44 человека. Двигается он со скоростью около 16 узлов.

Контр-адмирал Лев Чернавин скончался в мае 2016 года в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни.

Ранее "Севкабель" и Кировский завод подписали договор о долгосрочном сотрудничестве.

Фото: СНСЗ