Неработающие более 10 лет фонтаны на площади Победы ждет реконструкция

На полную реконструкцию предприятию дали меньше года.

Фонтанный комплекс на площади Победы в Московском районе ждет полномасштабная реконструкция. Ей займется ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", сообщила пресс-служба предприятия.

Комплекс состоит из двух объектов — фонтанов на Московском проспекте у дома №207 и №224, литера Г. Они были построены в 2002 году. Водные сооружения являются частью оформления площади, в центре которой находится монумент героическим защитникам Ленинграда. Уже через несколько лет после установки фонтанов они пришли в негодность и после этого перешли на баланс в "Водоканал". Это произошло еще в 2007-м году.

Специалистам предстоит выполнить целый ряд работ: демонтировать облицовочные плиты чащи фонтанов, поменять все технологическое оборудование и технологические трубопроводы, реконструировать технологические камеры, проложить новые наружные сети водоснабжения и водоотведения. На финальном этапе произойдет монтаж светильников и насадок в чашах фонтанов. Кроме того, водная картина фонтана изменится.

"Водоканал" будет работать в ограниченных сроках. Уже в конце октября 2020 необходимо завершить работы и запустить их в тестовом режиме, а в полном объеме они их запустят в апреле-мае 2021-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Лермонтовском проспекте в конце октября появится фонтан с подсветкой.

Фото: vozrtd.ru