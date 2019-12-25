На Лермонтовском проспекте в конце октября появится фонтан с подсветкой

Сейчас начался первый этап ремонтных работ.

В среду, 2 сентября, стало известно, что скоро на Лермонтовском проспекте появится фонтан с подсветкой.

Специалисты приступили к первому этапу ремонтных работ: снимается старая плитка. Последний раз фонтан работал в 1999 году. Будут заменены железобетонные конструкции, гранитная облицовка, и проведен водопровод. Также фонтан обеспечат разноцветной подсветкой. Отмечается, что к "чаше" ранее подвозили воду из бочек, воду из которых подавали погружным насосом.

Доделать все ремонтные работы планируется к октябрю.

Ранее мы писали, что Беглов заявил, что фонтаны в Румянцевском саду восстановят в ближайшее время.

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