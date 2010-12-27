В Петербурге утвердили план охраны объектов культурного наследия

Его реализуют во втором квартале 2020 года.

В четверг, 12 декабря, стало известно что в Петербурге утвердили проект объединённых зон охраны объектов культурного наследия. Депутаты намерены реализовать его во второй половине 2020 года. Об этом сообщает 78.ru.

На заседания Совета по сохранению культурного наследия при правительстве в Северной столице отметили, что существует 3 группы заявлений по объектам культурного наследия. Это обращения по выявлению ОКН , заявления местных жителей и резонансные дела. Третья группа заявлений — это часть кампании против того или иного проекта.

Вице-губернатор Николай Линченко заявил, что в ближайшее время соберёт рабочую группу для обсуждения механизма подачи таких заявлений.

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