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Макаров рассказал, кто из петербургских губернаторов ему ближе всех
Сегодня, 7:54
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lesjasap

Макаров рассказал, кто из петербургских губернаторов ему ближе всех

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Депутат прокомментировал свои отношения с главами города в преддверии 25-летия ЗакСа.

Макаров рассказал, кто из петербургских губернаторов ему ближе всех. В Мариинском дворце председатель ЗакСа пояснил, с кем у него лучше всего налажены рабочие и не только отношения. 

Спикер заявил, что больше всего благодарен главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Ее он считает "ангелом для петербургского парламентаризма". Он также выразил благодарность в адрес своего предшественника, экс-главе ЗакСа Вадиму Тюльпанову. Депутат напомнил, что гордится совместной работой с Георгием Полтавченко, но и с Александром Бегловым у него хорошие рабочие взаимоотношения. С последними двумя чиновниками Макарова объединяет настоящая мужская дружба.

Ранее Piter.tv писал о том, что Макаров считает себя равным остальным депутатам петербургского ЗакСа.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вячеслав макаров, губернатор, закс
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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