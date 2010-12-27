Макаров рассказал, кто из петербургских губернаторов ему ближе всех. В Мариинском дворце председатель ЗакСа пояснил, с кем у него лучше всего налажены рабочие и не только отношения.
Спикер заявил, что больше всего благодарен главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Ее он считает "ангелом для петербургского парламентаризма". Он также выразил благодарность в адрес своего предшественника, экс-главе ЗакСа Вадиму Тюльпанову. Депутат напомнил, что гордится совместной работой с Георгием Полтавченко, но и с Александром Бегловым у него хорошие рабочие взаимоотношения. С последними двумя чиновниками Макарова объединяет настоящая мужская дружба.
Ранее Piter.tv писал о том, что Макаров считает себя равным остальным депутатам петербургского ЗакСа.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )