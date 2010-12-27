Макаров считает себя равным остальным депутатам петербургского ЗакСа

Об этом он рассказал во время заседания местного парламента.

Председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров считает себя равным остальным депутатам. Спикер поделился информацией о внутренних взаимоотношениях в Мариинском дворце. Он объяснил, что имеет хорошие связи с представителями различных политических фракций.

Спикер не стал барином или помощником, я с ними общаюсь дружески прокомментировал Макаров

Макаров добавил, что парламент не считается армией, а его члены - не солдаты. Внутри соблюдаются принцип законности и демократия. При этом, у него нет претензий ни к одному члену данного сообщества. Однако назвать имена самых перспективных он отказался. Спикер сослался на то, что это вызовет в обществе лишние слухи. Он также назвал неправдивыми данные о том, что правительство города (Смольный) противостоит ЗакСу. И с Полтавченко, и с Бегловым у депутатов хорошие рабочие отношения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Вячеслав Макаров объяснил плагиат собственной статьи.

Фото: Piter.tv

