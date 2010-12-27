Петербургский парламент отметит 25-летие деятельности

Петербургское Законодательное Собрание готовится к празднованию 25-летия своей деятельности. Сам парламент на заседании 11 декабря принял постановление об организации торжественной церемонии, посвященной этой дате.
Празднование пройдет 14 декабря в Мариинском дворце. Ради торжественной даты депутаты решили перенести заключительное в этом году заседание, которое выпадало на 25 декабря. Ближайшее заседание состоится в субботу.
Ранее мы рассказывали, что Вячеслав Макаров опубликовал статью об итогах работы петербургского парламента за 25 лет.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )