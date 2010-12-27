Вячеслав Макаров объяснил плагиат собственной статьи

Повторение текста старой работы в новой объяснилось "парламентской автореминисценцией".

Не так давно стало известно о том, что председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров сплагиатил собственную статью о парламентаризме пятилетней давности. Во вторник, 10 декабря, пресс-служба спикера объяснила, почему фрагменты новой работы повторяют старую.

Со слов пресс-секретарей, данный случай – "парламентская автореминисценция", прием, позволяющий объединить все тексты автора в один. Самоцитирование понадобилось Макарову для того, чтобы создать в новой работе ассоциацию со старым текстом. Также это способствует сохранять единую концепцию в диалоге автора и читателей и оценивать прошлое с точки зрения сегодняшнего дня.

Макаров отметил, что все свои "переклички" он использует во всех статьях и выступлениях, поскольку сохраняет приверженность многим сформированным убеждениям. Также политик подчеркнул, что цитата Черчилля даже через века останется актуальным объяснением цены, которую "политик платит за власть".

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Фото: assembly.spb.ru