Комитет по образованию призвал тренировать школьников эвакуироваться

Тренировки призваны быстро покидать здание школы без столпотворений и травм.

Давка при эвакуации в школе №246 Приморского района, в ходе которой пострадали дети, подтолкнул петербургский комитет по образованию к заявлению о необходимости тренировать детей. Школьники должны научиться быстро эвакуироваться из здания, а начальство – проверить доступность всех эвакуационных путей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Как сообщает комитет детали случившегося, давка произошла во время выхода детей на улицу. Школа получила анонимное сообщение о минировании, эвакуация совпала с переменой, и дети отправились в гардероб за вещами. Эвакуация затруднилась именно толкучкой в гардеробе. Отмечается, что сообщения о пострадавших не подтвердились: учители спросили учеников и их родителей о травмах, никто о них не рассказал.

Комитет проконтролирует расследование давки и установит причины образования толпы. Также предстоит установить, совершили ли ошибки сотрудники школы, чтобы ситуация впредь не повторилась в других учреждениях.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура возьмется за проверку информации о давке при эвакуации школы в Приморском районе.

Фото: Piter.TV