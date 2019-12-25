В Петербурге началась отправка призывников на службу

В рамках весенне-летнего призыва из Петербурга направят на службу почти три тысячи молодых людей.

В Петербурге началась отправка граждан на службу, в армию уже уехали 34 горожанина. Как сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности и правопорядка, в рамках весенне-летнего призыва из Петербурга направят на службу почти три тысячи молодых людей.

Отмечается, что каждый призывник тестируется на коронавирус и обеспечивается средствами защиты на весь путь до места службы. В военной части новобранцев помещают на обязательный карантин. Призывные комиссии приступили к работе с 12 мая и работают с соблюдением требований по борьбе с инфекцией. В пунктах города и на сборном пункте обрабатывают территорию и снабжают сотрудников дезинфицирующими средствами и средствами защиты.

Ранее мы рассказывали, что петербургские выпускники получат аттестат до 11 июня.

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