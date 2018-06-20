"Мостотрест" начал очищать мосты и переправы от скопившейся за зиму грязи

В Северной столице убирают загрязнения с мостов и пешеходных участков.

Специалисты "Мостотреста" начали очищать мосты Петербурга от зимней грязи, а также пескосоляной смеси, которыми дорожные службы обрабатывали проезжие части из-за гололеда. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По данным компании, работники проведут гидромониторную очистку конструкций и переправ города. Мероприятия будут вестись даже в ночное время. В период весеннего месячника будут очищены лакокрасочные и защитные покрытия сооружений, металлические элементы, железнобетонные и гранитные поверхности.

Стоит добавить, что до наступления первых заморозков мосты будут регулярно убирать. К данному моменту в порядок уже приведена переправа через реку Фонтанку, Пироговскую набережную, у путепровода в створе Приморского проспекта и подземный пешеходный переход около "Экспофорума".

Напомним, что Piter.tv писал о том, что арбитражный суд арестовал Малый Гостиный двор.

Фото: Piter.tv