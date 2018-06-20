Арбитражный суд арестовал Малый Гостиный двор

Имущество арестовано по делу о банкротстве.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга арестовали Малый Гостиный двор, располагающийся по набережной канала Грибоедова. О данном постановлении сообщается на официальном портале инстанции.

Как отмечают представители закона, здание под номером 26А принадлежит компании "Мойка 22". В 2010 году дом был продан Фондом имущества города за 291 миллион рублей.Сейчас исторический объект арестован в рамках дела о банкротстве экс-управляющего "Балтийского банка".

Отметим, что организация пыталась добиться замены обеспечительной меры или изменить имущество, на которую будет наложен арест, но ходатайство защиты не было удовлетворено.

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Фото: Piter.tv