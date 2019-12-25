Её маршрут пройдет через Ленинградскую, Архангельскую и Мурманскую области, Республику Карелия и Ненецкий автономный округ.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что в Петербурге началась экспедиция "Большая Арктическая регата". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Отмечается, что поход рассчитан на месяц. Первой остановкой 23-метровой яхты станет Шлиссельбург, а затем она пришвартуется на острове Валаам. Далее судно отправится по реке Свирь до Петрозаводска, а затем до Кижи, Беломорско-Балтийского канала до Архангельск и завершит путь в Мурманске.

Команда из девяти человек должна изучить маршрут, проверить готовность инфраструктуры и провести переговоры с руководством регионов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в параде в День ВМФ примут участие более 200 кораблей.

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