Отмечается, что служба 122 работает вместе с исполнительными органами государственной власти города.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Петербурге начала работать единая справочная служба по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Петербуржцы смогут обратиться на эту линию с любым вопросом о тестах, диагностике и профилактике COVID-19. Также горожан проконсультируют об актуальной повестке в городе, включая режимы работы образовательных, административных и культурных учреждений.

В ведомстве отметили, что служа 122 работает совместно с исполнительными органами государственной власти города.

Ранее мы сообщали о том, что у двух умерших петербургских пенсионеров коронавирус выявили посмертно.

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